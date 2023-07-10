Aliağa'daki orman yangını kontrol altında

Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aliağa yangınının ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

15 kişi dumandan etkilendi

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" bildirmişti.

"İki yazlık ev yandı"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz" dedi.

Menderes'teki yangına müdahale sürüyor

Aliağa'daki yangının ardından, Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesindeki ormanlık alandan da yangın ihbarı alındı.

Yangına 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 iş makinesiyle müdahale başlatıldı.

Menderes'teki yangının organize sanayi bölgesine yaklaştığı öğrenildi.

Menderes'teki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

4 kişi dumandan etkilendi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Oğlananası yangınında mücadele eden ekiplerden 4 personel yangından etkilendi.

Bozyaka Devlet Hastanesi'nde tedavi sonrası iki personel taburcu edildi, bir personel serviste, bir personel ise yoğun bakımda tedavi görüyor.