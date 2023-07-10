Aliağa'da orman yangını: Yazlıklar tahliye ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yerleşim yeri yakınındaki yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Yazlıklarındaki vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başladı.

"İki yazlık ev yandı"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz" dedi.

“Şu anda 2 tane yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz.”



İzmir Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, orman yangınına dair son durumu @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/yC6fN4AByb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2023

Menderes'te de orman yangını çıktı

Aliağa'daki yangının ardından, Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesindeki ormanlık alandan da yangın ihbarı alındı.

Yangına 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 iş makinesiyle müdahale başlatıldı.

Menderes'teki yangının organize sanayi bölgesine yaklaştığı öğrenildi.

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.