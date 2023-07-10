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Türkiye
TRT Haber 10.07.2023 14:39

Aliağa'da orman yangını: Yazlıklar tahliye ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde yerleşim yeri yakınlarında orman yangını çıktı. Yazlıklarındaki vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yerleşim yeri yakınındaki yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Yazlıklarındaki vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başladı. 

"İki yazlık ev yandı"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz" dedi. 

 

 

Menderes'te de orman yangını çıktı

Aliağa'daki yangının ardından, Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesindeki ormanlık alandan da yangın ihbarı alındı.

Yangına 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 iş makinesiyle müdahale başlatıldı.

Menderes'teki yangının organize sanayi bölgesine yaklaştığı öğrenildi. 

Aliağa'da orman yangını: Yazlıklar tahliye ediliyor

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 

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