Alevler termik santrale sıçradı
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Personel tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.
Türkiye 8 gündür alevlerle mücadele ediyor.
Santraldeki güvenlik önlemleri artırıldı
Muğla'nın Milas ilçesi Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştığını ve santral personelinin tahliye edildiğini duyurdu. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Altuğ Acer aktardı.https://t.co/7CeICDdNsY pic.twitter.com/SnJQJ9ZdjP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı.
Personel tahliye edildi
Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı. Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.
Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.
Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.
MSB'den açıklama: Vatandaşlarımız emniyetli bölgelere tahliye ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerini kullandı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/KDR5LVfDaO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021
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