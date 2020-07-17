Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.https://t.co/6x7MLNZqdO pic.twitter.com/4PLMQTvVv7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2020

Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan, 10 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.