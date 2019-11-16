Türkiye
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı16 Kasım 2019 Cumartesi 06:15 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 07:20
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
Kaynak: AA
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