Türkiye
Aksaray'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı10 Ocak 2020 Cuma 09:16 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:28
Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracının bir otomobil ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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