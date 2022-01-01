Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da feci kaza: 7 ölü
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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