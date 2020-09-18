Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aksaray-Adana karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray-Adana karayolunun 30'uncu kilometresinde yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.
Aksaray- Adana karayolunun Taşpınar mevkiinde, Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 şoför, 1 muavin, 27 yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.
Etiketler: son dakika yolcu otobüsü kazaSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 09:21
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