Aksaray- Adana karayolunun Taşpınar mevkiinde, Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 şoför, 1 muavin, 27 yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.