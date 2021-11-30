Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aksaray-Adana karayolu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray-Adana karayolu oluşan kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolunda çok sayıda kaza meydana geldi. Trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.
Aksaray-Adana karayolunda kum fırtınası meydana geldi.
Fırtına çok sayıda kazaya da neden oldu.
Aksaray-Adana karayolu da geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2021
Aksaray-Adana karayolu kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolunda çok sayıda kaza meydana geldi. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/70VZsK5EB3 pic.twitter.com/EaabOqvj3Y
Etiketler: Son Dakika Trafik Trafik Kazası
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