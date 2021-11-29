AKOM'dan yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün lodosun etkisini artırması, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanabilir.

Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları salı akşam saatlerine kadar devam edecek.