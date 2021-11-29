Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da bugün beklenen fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AKOM'dan yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün lodosun etkisini artırması, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Fırtına nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanabilir.
Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Olumsuz hava koşulları salı akşam saatlerine kadar devam edecek.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu İstanbul
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