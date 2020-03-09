Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Dönmez, tamamlandığında Ankara ve İzmir’in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Bakan Dönmez, "Elektrik üretiminin çok ötesinde bir teknolojik dönüşüm ve know-how transferi projesi olan Akkuyu’nun ilk reaktörü 2023’de devreye girecek.” dedi.