Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 5,6 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem
[Grafik: TRT Haber]
Akdeniz'de gece saatlerinde 5,6 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 02.22'de 5,6, saat 03.02'de de 4,4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.
5,6 büyüklüğündeki depremin 5,89 kilometre derinlikte ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği, 4,4 büyüklüğünde depremin de 6,80 kilometre derinlikte olduğu ve Datça'ya 320 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Son Haberler
- 04:38
- 04:24
- 04:19
- 04:09
- 03:53
Sıradaki Haber
İstanbul'da elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz