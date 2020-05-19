Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
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