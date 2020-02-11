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Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 71,78 kilometre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ise 168,65 kilometre açıklarında 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 01.46'da meydana gelen deprem, 14,70 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Muğla marmaris deprem deprem Akdeniz AFADSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 02:05
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