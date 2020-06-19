Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7.97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşti. Deprem, saat 23.34 sıralarında meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2020
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 2.40 km.Lasithi (Yunanistan), 227.83 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 19.06.2020, 23:34:17 TSİ
Enlem : 34.8963 N
Boylam : 26.1203 E
Derinlik : 7.97 km
Detay : https://t.co/nxVdQmRlBu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 00:28
- 23:59
- 23:39
- 23:42
- 22:50
Sıradaki Haber
Pençe-Kaplan şehidi memleketine uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz