Akdeniz açıkları sabaha karşı meydana gelen depremlerle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında en büyüğü 4,9 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedildi.