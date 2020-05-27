Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Akdeniz'de art arda depremler
[Harita: TRT Haber]
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında en büyüğü 4,9 olmak üzere çok sayıda deprem meydana geldi.
Akdeniz açıkları sabaha karşı meydana gelen depremlerle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında en büyüğü 4,9 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedildi.
Etiketler: son depremler deprem Akdeniz AFADSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 04:34
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