Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
AK Parti MKYK toplandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantının ardından saat 17.00'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda terörle mücadele, koronavirüste son durum başta olmak üzere Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.
AK Parti, olağan büyük kongresi 2021'de yapılacak. Büyük kongreye giderken ilçe ve il kongreleri ile ilgili değerlendirmeler de toplantıda ele alınacak.
MKYK ve MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
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