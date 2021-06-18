AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, sosyal medya hesabından AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na gerçekleşen saldırıya yönelik açıklama yaptı.

AK Parti'nin Diyarbakır Hani'deki İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı düzenlendi. https://t.co/9kXzQhbgRq pic.twitter.com/TN8onhbZHz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2021

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı."

1- Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda Ak Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. pic.twitter.com/p2RfrzBDNZ — M.Şerif AYDIN (@mserifaydin) June 18, 2021

Başkanlıkta bulunanlar şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ayrıca Aydın, "Terör odaklarının; Ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahade etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'tan tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da olaya tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyla medya paylaşımında "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum.Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" dedi.

Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum.



Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) June 18, 2021

İzmir'deki HDP binasına saldırı

Tabancayla İzmir HDP İl Başkanlığı'na giren O.G., ateş etmeye başlamış, açılan ateş sonucu parti çalışanı bir kadın hayatını kaybetmişti.

İzmir Valiliği, şüphelinin sağlık çalışanıyken istifa ettiğini ve psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırının kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertip olduğunu söylemiş, olayın içyüzünün mutlaka deşifre edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

