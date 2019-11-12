Türkiye
Ahmet Altan hakkında yakalama kararı12 Kasım 2019 Salı 19:35 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 19:56
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin itiraz karara bağlandı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Altan’ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ'nün medya yapılanması davasında Ahmet Altan, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti Ahmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti.
Kaynak: TRT Haber