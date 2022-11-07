2 kamyon ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar da alev aldı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir otobüsün devrilerek yanması sonucu 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Tutak'lı kardeşlerimize ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum."

Ağrı Valisi Osman Varol da, kazada 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.