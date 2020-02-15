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Ağrı'da yoğun sis sürücüleri zorladı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağrı'da akşam saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.
Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolu ve işlek caddelerdeki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: AA]
Şehri çevre illere bağlayan kara yollarındaki sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının hızını azaltarak ilerlemeye çalıştı.
Bazı vatandaşlar da uzun süren sis nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.
Etiketler: soğuk hava sis ağrıSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 01:03
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