Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da kamyonet devrildi: 17 düzensiz göçmen yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı'da bir kamyonet, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken şarampole devrildi. Kazada kamyonetin içinde bulunan 17 düzensiz göçmen yaralandı.
Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'da yapılan trafik uygulamasında kamyonet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Eleşkirt ilçesine bağlı Sadaklı köyü mevkiindeki kavşakta sürücü, kamyoneti bırakarak kaçtı, hareket halindeki kamyonet yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralıların sağlık durumları iyi
Kazada yaralanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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