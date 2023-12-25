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Türkiye
AA 25.12.2023 11:48

Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Ağrı'da, kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, kayıp 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.

Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı.

Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

Ağır yaralanan ve Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan N.Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise sabah devam edildi.

Kayıp 2 kişinin cenazesine ulaşan ekipler, haber alınamayan 1 kişiyi de aramaya devam ediyor.

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