Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da askeri araç devrildi, iki asker şehit oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan iki asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarının bulunduğu yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Ağır yaralanan iki asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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