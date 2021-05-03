Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Biyokütle Enerji Santrali'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.