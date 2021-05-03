Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afyonkarahisar’daki enerji santralinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın çıktı. Odun ve tomruklarının bulunduğu alanda çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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