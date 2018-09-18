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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisarda yolcu otobüsü devrildi

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalıboğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırılıyor.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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