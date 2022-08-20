Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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