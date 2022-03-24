Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otobüs ile tır çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Öğrencileri taşıyan özel okulun servis otobüsü, Çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 7 öğrenci, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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