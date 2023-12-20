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Türkiye
AA 20.12.2023 09:31

Afyonkarahisar'da öldürülen kadınlardan birinin boşanma aşamasındaki eşi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü. Öldürülen kadınlardan birinin boşanma aşamasındaki eşi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da öldürülen kadınlardan birinin boşanma aşamasındaki eşi gözaltına alındı

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Havva Ş.T., babası Adem Ş., annesi Cemile Ş. ve anneannesi Emine T'nin av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından kaçan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasındaki eşi Mert Muharrem T. Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Çiftin 2019'da bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi.

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