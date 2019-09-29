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Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisi lise müdürü gözaltına alındı29 Eylül 2019 Pazar 02:46 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 02:48
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki FETÖ soruşturmasında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü olarak görev yapan Ömer Y. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ekiplerce gözaltına alınan Ömer Y., Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: afyonkarahisar antalya fetö