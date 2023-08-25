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Türkiye
İHA 25.08.2023 00:27

Afyonkarahisar'da evde esrarengiz patlama

Afyonkarahisar’da 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da evde esrarengiz patlama
[Fotograf: DHA]

Kulakları sağır eden ve çevredeki binalarda deprem etkisi yapan patlama sonrası mahalleli korkudan sokağa döküldü.

Kent merkezi Yarenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama yaşandı.

Kulakları sağır eden ve çevredeki binalarda deprem etkisi oluşturan patlamanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da evde esrarengiz patlama

Bölgeye gelen ekipler patlamada evin içerisinde bulunan G.P.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ardından eve giren ekipler duvarların yıkıldığı patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı.

İlk verilere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken, bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı bir inceleme yaptı.

Komşular deprem olduğunu düşünüp sokağa çıktı.

 3 muhabbet kuşu ise zarar görmedi

Amatör kameralar ile çekilen görüntülerde dairenin oda duvarlarının yıkılması ve birçok pencere camının dağılması ise yaşanan patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayda kafes içerisinde bulunan 3 muhabbet kuşu ise zarar görmedi. Patlamanın yaşandığı dairenin yanındaki binalarda oturanlar ise çok şiddetli bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktıklarını açıkladı. 

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