Çay ilçesinde bulunan Biyokütle Enerji Santrali'nin bahçe kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede enerji üretiminde kullanılacak ham maddelere sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Ayrıca tesis çalışanları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde kül olmuştu.