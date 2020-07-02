Haber Giriş: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da bir kasaba karantinaya alındı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile COVID-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alınmıştır.”
Öte yandan vatandaşlara karantina kararının belediye hoparlöründen bildirildiği belirtildi.
Etiketler: afyonkarahisar sinanpaşa taşoluk koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 05:38
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