AFAD, Elazığ'daki depremin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olduğu belirtildi.
Paylaşımda, merkez tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi.
Elazığ Sivrice'de 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 31 Ocak'a kadar meydana gelen 1679 depreme ait üç boyutlu görüntünün yer aldığı video 1 dakika 6 saniye sürüyor.
Etiketler: Elazığ depremi AFAD 3 boyutlu görüntüSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 21:22
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