Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası
[Fotograf: AA]
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Oktar, kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, Adnan Oktar’ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor
Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Adnan Oktar’ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından kesinleşecek.
Etiketler: Adnan Oktar
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