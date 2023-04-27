Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.04.2023 09:59

Adnan Oktar davasında 8 şüpheli daha yakalandı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adnan Oktar davasında 8 şüpheli daha yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Adnan Oktar organize suç örgütüne üye bazı kişilerin, kendi kontrollerindeki sahte hesaplar üzerinden sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon yaptığı tespit edildi.

Yapılan paylaşımlarda, Adnan Oktar organize suç örgütü dava dosyasındaki müştekiler ile örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin örgüt elebaşı Adnan Oktar'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin açıklamalar yapıldığı belirlendi.

Örgüte lojistik destek sağlayarak, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. 

ETİKETLER
Adnan Oktar Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
İran'dan Cemşid Şarmehd'in idama mahkum edilmesini eleştiren Almanya'ya tepki
11:33
'Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' cumartesi günü açıklanacak
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 300 engelli öğretmenin tamamı atandı
11:32
Etiyopyalı eyalet liderleri yıllar sonra yeniden Tigray'a ayak bastı
11:28
Kuzey Kore, uzay çalışmalarını ulusal kalkınma için "vazgeçilmez" görüyor
11:24
Almanya ve Fransa'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü
Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü
FOTO FOKUS
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ