Adnan Oktar davasında 8 şüpheli daha yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Adnan Oktar organize suç örgütüne üye bazı kişilerin, kendi kontrollerindeki sahte hesaplar üzerinden sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon yaptığı tespit edildi.

Yapılan paylaşımlarda, Adnan Oktar organize suç örgütü dava dosyasındaki müştekiler ile örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin örgüt elebaşı Adnan Oktar'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin açıklamalar yapıldığı belirlendi.

Örgüte lojistik destek sağlayarak, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.