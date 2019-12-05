Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayının yanında bulunan yoldan otomobiliyle geçtiği sırada elindeki silahla havaya ateş eden Emrullah Kılıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüpheli Kılıç, "Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme" ile "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, silahın kurusıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayının yan yolunda kaldığı belirtildi.

Görüntülerde şüphelinin, "Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesini çek, Çağlayan Adliyesini çek" şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında, eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaydı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu vurgulandı.

Şüpheli Emrullah Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA