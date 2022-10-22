Ş.B. idaresindeki araç, H.T. yönetimindeki araç ve K. E'nin kullandığı araç, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 11 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden geçen İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da kazada yaralananlara müdahale etti.