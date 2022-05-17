Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonu: Eski HDP İl Başkanı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan eski HDP il başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen M.V'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü
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