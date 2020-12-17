2016 yılında yapımına başlan Adıyaman Valiliği hizmet binasının yapımı tamamlandı.

Yeni binanın tamamlanmasının ardından, 1971 yılında yapılan eski valilik binasındaki eşyalar yeni binaya taşındı. Taşınma işleminin tamamlanmasının ardından, eski valilik binasının yıkım çalışmalarına başlandı.

İş makineleriyle yapılan yıkım çalışmalarında ilk önce binanın iç duvarlarının yıkımı gerçekleştirildi. İç duvarların yıkılmasının ardından binanın taşıyıcı kolonlarına darbeler vuruldu.

Kolonlara uygulanan darbeler sonucu 50 yıllık valilik binası büyük bir gürültüyle çöktü. Yıkımı izleyen vatandaşların toz bulutundan kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

"Kontrollü bir yıkım oldu"

Yıkım firması yetkilisi Necmettin Bakır, "Kontrollü bir yıkım oldu. Depremlerde aynen bu şekilde oluyor. Maalesef bu bina çok çürük. Çürük olduğu için nasıl yıkıldığını gördünüz. Yeni yapılan yapılara daha dikkat edilmelidir. Bu binanın temeli de taş duvarla yapılmış. Çok eski bir bina ve bu binalarımızı yenilememiz lazım” dedi.