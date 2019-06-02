İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında bayramda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyona katılan ekipler, baskın yapılacak olan evin bulunduğu yerle bağlantılı sokakların girişlerini zırhlı araçlarla kapattı. Bazı polisler de uzun namlulu silahlarla evin çevresinde önlem aldı.

İki katlı evin ikinci katına baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen zanlılar buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA