Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 50 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 50 şüpheliye şafak vakti operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara çalışma başlattı.
Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.
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