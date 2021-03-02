Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatanlar ile bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Etiketler: Suç Örgütü
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