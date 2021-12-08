Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Adana'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5'i yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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