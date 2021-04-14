Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da tren kazası: 2 makinist yaralandı
Adana’da yük treninin raydan çıkması üzerine iki makinist yaralandı.
Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme sürüyor.
Etiketler: İş Kazaları Son Dakika Ulaşım
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