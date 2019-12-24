Türkiye
Adana'da sele kapılan 2 kişi kayboldu24 Aralık 2019 Salı 20:10 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 20:12
Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde sele kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.
Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Araçta bulunan 4 kişiden 2'si, polis ekiplerince kurtarılırken, sele kapılan 2 kişi kayboldu.
Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Kaynak: AA