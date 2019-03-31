Adana, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. Adana’da ise 3 milyon 925 bin 129 seçmen, yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

Adana geneli sandıkların yüzde 78,53'ü açıldı.

Cumhur İttifakı

Hüseyin Sözlü- Yüzde 42,99

Millet İttifakı

Zeydan Karalar - Yüzde 53,04

Saadet Partisi

Mehmet Çelebi Keyhıdır - Yüzde 1,64

Kaynak: TRT Haber