"İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."

"Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkeziyle, ilgili bakanlıklarımızın tüm birimleriyle, belediyelerimizin tüm birimleriyle bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hızlı şekilde seferber olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık."

"Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Sarıçam, Yüreğir ve Karataş olmak üzere bu ilçelerimizde 123 bin 151 dekar alanda inceleme yaptık. Fiilen sahada hala sular mevcut. Suların çekilmesiyle çiftçilerimizin zarar ziyan tespitleri net bir şekilde yapılacaktır."

"Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün itibarıyla mağdur olan vatandaşlarımıza belli bir miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde de etaplar halinde hasar tespit durumlarına göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak."

Ayrıntılar geliyor...