Adana, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.

Açılan sandıklara göre, oyların 52,47’sini Cumhur İttifakı, yüzde 37,20'sini Millet İttifakı aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. Adana’da ise 3 milyon 925 bin 129 seçmen, yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

Adana geneli sandıkların yüzde 14,98'i açıldı.

Cumhur İttifakı

Hüseyin Sözlü- Yüzde 45,62

Millet İttifakı

Zeydan Karalar - Yüzde 49,64

Saadet Partisi

Mehmet Çelebi Keyhıdır - Yüzde 1,22

Kaynak: TRT Haber