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Adana'da ormanlık alanda yangınHaber Giriş:
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
[Fotoğraf: Arşiv]
Gildirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana orman yangınıSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 01:40